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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня знову зміцнилася – курс валют на 12 серпня

Курс долара в Україні різко обвалився.

Курс гривні до долара

Курс долара в Україні продовжує падати. Станом на понеділок, 12 серпня, гривня зміцнилася на 22 копійки.

Національний банк України оцінив одиницю американського долара у 25 гривень 9 копійок.

Євро знизився на 24 копійки та коштує 28,09 грн.

Читайте: Гривню чекає подальше ослаблення – аналітик дав прогноз по курсу долара в Україні

До слова, з початку 2019 року курс гривні проти долара показав найбільші темпи зростання у світі.

Фото: Dreamstime

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