Організатори Маршу захисників України розповіли деталі заходу, який відбудеться 24 серпня.

У Марші захисників України, який розпочнеться 24 серпня о 9.00, попередньо візьмуть участь 10 тис. осіб.

Колоною пройдуть більше 7 тис. ветеранів з усієї України, 1,5 тис. цивільних осіб, близько 500 військових волонтерів, а також капелани, яких очікується близько ста осіб.

Про це розповіли організатори заходу на прес-конференції в понеділок у Києві.

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За їхніми словами, рух Маршу розпочнеться від столичного парку імені Тараса Шевченка. Першими пройдуть сім’ї загиблих військовослужбовців та ветерани з інвалідністю. Далі колона пройде до Бессарабської площі, звідки буде слідувати по вул. Хрещатик.

Колона повинна прибути на Майдан Незалежності о 10.20 і розпочати заключну частину маршу.

Під час Маршу захисників України планується колективне виконання гімну України та фотосесія.

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Після закінчення офіційної частини Маршу на Михайлівській площі відбудеться вшанування пам’яті загиблих воїнів хвилиною мовчання, покладання квітів, урочистий молебень за загиблими у бою.

Організатори зазначають, що після завершення молебню відбудеться концерт, організований Музичним батальйоном.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський висловився про те, щоб замість параду на День незалежності виділити премії військовослужбовцям.