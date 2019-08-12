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Факти / Україна

На Донбасі бойовики вісім разів порушили перемир’я, є поранений

У зоні проведення ООС бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню.

На Донбасі бойовики вісім разів порушили перемир’я, є поранений

Минулої доби через обстріли на Донбасі один український військовослужбовець дістав поранення.

Бойовики обстрілювали позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід зафіксували п’ять обстрілів: поблизу Старогнатівки, Водяного, Новотроїцького, Павлополя та Гнутового.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ – три обстріли: біля Кримського, Майорська та Золотого-4.

Раніше під час обстрілу з заборонених мінометів у зоні ООС загинув боєць Нацгвардії.

Джерело: ООС

Фото: ООС

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