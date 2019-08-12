Керівник програми Регіональний розвиток аналітичного центру Український інститут майбутнього Юрій Голик позначив шість економічних пріоритетів для новообраної Верховної Ради.

Керівник програми Регіональний розвиток та радник колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик у виданні Цензор описав шість основних економічних пріоритетів для ВР.

– На найближчі п’ять років для країни вторгнення та окупація і, як наслідок, втрата незалежності, залишаться проблемою номер один. Але все більше здатність України чинити опір і перемагати буде залежати від суперництва економік і бізнес-моделей побудови держави. На жаль, минулий склад Ради виявився нездатним провести якісь глобально значущі економічні реформи. Маса прогресивних, важливих і потрібних законів роками припадала пилом в комітетах Ради. Окремими експертами вже знайдена маса пояснень – поганий президент, погані прем’єри і Кабміни, народ не той. Але, якщо бути до кінця чесними, сама Рада була на це не здатна, – пише Голик.

На його думку, три фракції у новій Верховній Раді декларують свою прихильність економічним реформам, а, тому, вони можуть зробити практично все. Для Ради і майбутнього Кабміну він виділив кілька суб’єктивних економічних пріоритетів.

– Перший пріоритет: земельна реформа як найбільш доступний інструмент інвестиційного прориву. При цьому не дуже важливо, яку модель ринку землі буде обрано. У будь-якому випадку це призведе до формування величезного ринку з масою гравців, зрозумілим активом з ясною цінністю та доданою вартістю. Давайте визнаємо чесно – ринок землі в Україні й так є. Але він повністю в тіні. Все, що потрібно зробити, легалізувати те, що й так функціонує, – заявив він.

Другий пріоритет – велика приватизація. Голик також вважає, що необхідно вивести економічні правопорушення з підслідності СБУ та поліції.

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Пріоритетом для нових народних депутатів має стати і захист інвесторів.

– Кожен інвестор, який заходить сьогодні в Україну вперше або реінвестує у великий проект, – справжній герой. Чи це внутрішній інвестор, чи зовнішній – різниця невелика. Але кожна інвестиція має отримувати захист від рекету або свавілля того чи іншого регулятора. На основі нашого досвіду (в Дніпропетровській ОДА – Ред.), можу сказати: супроводжувати інвестора та давати йому зелену карту для ефективної роботи – цілком в силах і законодавчої, і виконавчої влади. Важливо зробити все, щоб це відбувалося автоматично, а не в ручному режимі, – впевнений Голик.

П’ятий пріоритет, на його думку, – інфраструктурний прорив на рівні законів і нормативів.

– Мова йдеться про дерегуляцію та демонополізацію всього ринку перевезень. Якщо порти, дороги – автомобільні дороги та залізничні, аеропорти й аеромаршрути перестануть бути полем корупції та монополізму, українська економіка отримає максимальний стимулюючий ефект, – заявив він.

І, нарешті, шостий пріоритет – легалізація грального бізнесу.

– Так, може, несподівано, але тут низка причин. По-перше, менше тіньового бізнесу – менше корупції в політиці та правоохоронних органах; по-друге, більше податків до бюджетів всіх рівнів; по-третє, менше безконтрольного і соціально небезпечного формату цих закладів, і, по-четверте, як і у випадку з ринком землі, давайте не будемо закривати очі і розповідати, що грального бізнесу в країні немає, – вважає Голик.

До слова, раніше Голик говорив, що якщо йому запропонують цікаве завдання в держсекторі, він готовий його виконати.