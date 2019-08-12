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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нова Рада повинна провести земельну реформу та велику приватизацію – Голик

Керівник програми Регіональний розвиток аналітичного центру Український інститут майбутнього Юрій Голик позначив шість економічних пріоритетів для новообраної Верховної Ради.

Нова Рада повинна провести земельну реформу та велику приватизацію – Голик

Керівник програми Регіональний розвиток та радник колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик у виданні Цензор описав шість основних економічних пріоритетів для ВР.

– На найближчі п’ять років для країни вторгнення та окупація і, як наслідок, втрата незалежності, залишаться проблемою номер один. Але все більше здатність України чинити опір і перемагати буде залежати від суперництва економік і бізнес-моделей побудови держави.

На жаль, минулий склад Ради виявився нездатним провести якісь глобально значущі економічні реформи. Маса прогресивних, важливих і потрібних законів роками припадала пилом в комітетах Ради. Окремими експертами вже знайдена маса пояснень – поганий президент, погані прем’єри і Кабміни, народ не той. Але, якщо бути до кінця чесними, сама Рада була на це не здатна, – пише Голик.

На його думку, три фракції у новій Верховній Раді декларують свою прихильність економічним реформам, а, тому, вони можуть зробити практично все. Для Ради і майбутнього Кабміну він виділив кілька суб’єктивних економічних пріоритетів.

– Перший пріоритет: земельна реформа як найбільш доступний інструмент інвестиційного прориву. При цьому не дуже важливо, яку модель ринку землі буде обрано. У будь-якому випадку це призведе до формування величезного ринку з масою гравців, зрозумілим активом з ясною цінністю та доданою вартістю. Давайте визнаємо чесно – ринок землі в Україні й так є. Але він повністю в тіні. Все, що потрібно зробити, легалізувати те, що й так функціонує, – заявив він.

Другий пріоритет – велика приватизаціяГолик також вважає, що необхідно вивести економічні правопорушення з підслідності СБУ та поліції.

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Пріоритетом для нових народних депутатів має стати і захист інвесторів.

– Кожен інвестор, який заходить сьогодні в Україну вперше або реінвестує у великий проект, – справжній герой. Чи це внутрішній інвестор, чи зовнішній – різниця невелика. Але кожна інвестиція має отримувати захист від рекету або свавілля того чи іншого регулятора. На основі нашого досвіду (в Дніпропетровській ОДА – Ред.), можу сказати: супроводжувати інвестора та давати йому зелену карту для ефективної роботи – цілком в силах і законодавчої, і виконавчої влади. Важливо зробити все, щоб це відбувалося автоматично, а не в ручному режимі, – впевнений Голик.

П’ятий пріоритет, на його думку, – інфраструктурний прорив на рівні законів і нормативів.

– Мова йдеться про дерегуляцію та демонополізацію всього ринку перевезень. Якщо порти, дороги – автомобільні дороги та залізничні, аеропорти й аеромаршрути перестануть бути полем корупції та монополізму, українська економіка отримає максимальний стимулюючий ефект, – заявив він.

І, нарешті, шостий пріоритет – легалізація грального бізнесу.

– Так, може, несподівано, але тут низка причин. По-перше, менше тіньового бізнесу – менше корупції в політиці та правоохоронних органах; по-друге, більше податків до бюджетів всіх рівнів; по-третє, менше безконтрольного і соціально небезпечного формату цих закладів, і, по-четверте, як і у випадку з ринком землі, давайте не будемо закривати очі і розповідати, що грального бізнесу в країні немає, – вважає Голик.

До слова, раніше Голик говорив, що якщо йому запропонують цікаве завдання в держсекторі, він готовий його виконати.

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