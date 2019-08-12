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Факти / Україна

Погода в Україні на 12 серпня (КАРТА)

У понеділок, 12 серпня, в Україні погода буде практично без опадів, температура до + 34°.

Погода в Україні на 12 серпня (КАРТА)

На сході без опадів, температура до + 30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +34°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 12 серпня

У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі мінлива хмарність, температура до +32°.

До слова, Факти ICTV писали, якою буде погода у серпні в Україні.

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