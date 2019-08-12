Партія Слуга народу веде переговори з мажоритарниками-самовисуванцями на тему їхнього входження до фракції.

У партії Слуга народу не ведуть переговорів про створення коаліції, оскільки вважають, що політсилі не потрібно ні з ким домовлятися завдяки кількості своїх депутатів, які пройшли до Верховної Ради IX скликання.

Про це заявив сьомий номер списку Слуги народу Олександр Корнієнко.

– Втім, ми очікуємо, що з початком роботи парламенту, можливо, хтось запропонує нам створити коаліцію або розглянути якусь коаліційну угоду, – заявив він.

При цьому Корнієнко повідомив, що Слуга народу веде переговори з мажоритарниками-самовисуванцями на тему їхнього входження до фракції.

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– Такі розмови постійно ведуться, буквально з моменту, коли були оголошені перші результати виборів.

Нагадаємо, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що усі місця в міністерствах отримає коаліція.

Джерело: РБК-Україна