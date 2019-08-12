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Факти / Україна / Суспільство

Табір Вікторія відкрився після пожежі та прийняв дітей

В Одесі відкрився табір Вікторія, де два роки тому під час пожежі загинули троє дітей. Він прийняв на оздоровлення більше 100 дітей.

Пожежа в таборі Вікторія

Дитячий табір Вікторія не працював майже два роки після страшної пожежі, в якій загинуло троє дівчаток.

– Підготовка до прийому зміни велася майже рік, оскільки табір довго не працював і було потрібно провести необхідні ремонтні роботи, – розповіла директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Вона запевнила, що заклад перевірили Держпродспоживслужба та ДСНС, і тільки після цього, за заявами батьків, наприкінці минулого тижня він прийняв 103 дитини з Одеси.

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У таборі зробили ремонт, замінили меблі, уклали договори з організаціями, які забезпечують харчування, охорону території, безпеку на пляжі і культурно-розважальні заходи. На це витратили близько 10 млн грн.

Окрім того, за словами Буйневич, з дітьми проведено інструктаж щодо заборони перебування на відгородженій території, де знаходяться дерев`яні корпуси і залишки будівлі, яка згоріла у 2017 році.

Подальше функціонування табору залежить від його затребуваності.

Нагадаємо, пожежа в таборі Вікторія в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року. В результаті пожежі загинули три дівчинки.

Фото: Думская

Джерело: УНІАН

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