В Одесі відкрився табір Вікторія, де два роки тому під час пожежі загинули троє дітей. Він прийняв на оздоровлення більше 100 дітей.

Дитячий табір Вікторія не працював майже два роки після страшної пожежі, в якій загинуло троє дівчаток.

– Підготовка до прийому зміни велася майже рік, оскільки табір довго не працював і було потрібно провести необхідні ремонтні роботи, – розповіла директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Вона запевнила, що заклад перевірили Держпродспоживслужба та ДСНС, і тільки після цього, за заявами батьків, наприкінці минулого тижня він прийняв 103 дитини з Одеси.

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У таборі зробили ремонт, замінили меблі, уклали договори з організаціями, які забезпечують харчування, охорону території, безпеку на пляжі і культурно-розважальні заходи. На це витратили близько 10 млн грн.

Окрім того, за словами Буйневич, з дітьми проведено інструктаж щодо заборони перебування на відгородженій території, де знаходяться дерев`яні корпуси і залишки будівлі, яка згоріла у 2017 році.

Подальше функціонування табору залежить від його затребуваності.

Нагадаємо, пожежа в таборі Вікторія в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року. В результаті пожежі загинули три дівчинки.

Фото: Думская