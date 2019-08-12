Центральна виборча комісія провела реєстрацію 25 обраних народних депутатів.

Центральна виборча комісія зареєструвала п’ятьох народних депутатів від партій, які обрали на позачергових виборах до Верховної Ради, і 20 нардепів-мажоритарників.

За списками партій ЦВК зареєструвала:

Олега Устенка (Слуга народу);

Максима Саврасова (Європейська солідарність);

Руслана Князевича (Європейська солідарність);

Юлія Іоффе (Опозиційна платформа – За життя);

Рената Кузьміна – (Опозиційна платформа – За життя).

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З народних депутатів, яких обрали в одномандатних виборчих округах, зареєстрували:

Ларису Білозір (ОВО №15);

Дмитра Шпенова (ОВО №37);

Федора Христенка (ОВО №46);

Олександра Ковальова (ОВО №51);

Ігоря Герасименка (ОВО №62);

Володимира Арешонкова (ОВО №64);

Тетяну Грищенко (ОВО №66);

Валерія Лунченка (ОВО №71);

Олександра Пономарьова (ОВО №78);

Андрія Іванчука (ОВО №88);

Олеся Довгого (ОВО №102);

Олександра Сухова (ОВО №107);

Олега Кулініча (ОВО №147);

Віктора М’ялика (ОВО №155);

Миколу Задорожного (ОВО №162);

Олександра Фельдмана (ОВО №174);

Олександра Герегу (ОВО №192);

Олександр Скічко (ОВО №197);

Сергія Рудика (ОВО №198);

Антона Яценка (ОВО №200).

До слова, глава виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко вважає, що місцеві вибори можна провести після завершення децентралізації.