Центральна виборча комісія провела реєстрацію 25 обраних народних депутатів.
Центральна виборча комісія зареєструвала п’ятьох народних депутатів від партій, які обрали на позачергових виборах до Верховної Ради, і 20 нардепів-мажоритарників.
За списками партій ЦВК зареєструвала:
- Олега Устенка (Слуга народу);
- Максима Саврасова (Європейська солідарність);
- Руслана Князевича (Європейська солідарність);
- Юлія Іоффе (Опозиційна платформа – За життя);
- Рената Кузьміна – (Опозиційна платформа – За життя).
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З народних депутатів, яких обрали в одномандатних виборчих округах, зареєстрували:
- Ларису Білозір (ОВО №15);
- Дмитра Шпенова (ОВО №37);
- Федора Христенка (ОВО №46);
- Олександра Ковальова (ОВО №51);
- Ігоря Герасименка (ОВО №62);
- Володимира Арешонкова (ОВО №64);
- Тетяну Грищенко (ОВО №66);
- Валерія Лунченка (ОВО №71);
- Олександра Пономарьова (ОВО №78);
- Андрія Іванчука (ОВО №88);
- Олеся Довгого (ОВО №102);
- Олександра Сухова (ОВО №107);
- Олега Кулініча (ОВО №147);
- Віктора М’ялика (ОВО №155);
- Миколу Задорожного (ОВО №162);
- Олександра Фельдмана (ОВО №174);
- Олександра Герегу (ОВО №192);
- Олександр Скічко (ОВО №197);
- Сергія Рудика (ОВО №198);
- Антона Яценка (ОВО №200).
До слова, глава виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко вважає, що місцеві вибори можна провести після завершення децентралізації.