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Факти / Україна

ЦВК зареєструвала 25 обраних нардепів

Центральна виборча комісія провела реєстрацію 25 обраних народних депутатів.

ЦВК зареєструвала 25 обраних нардепів

Центральна виборча комісія зареєструвала п’ятьох народних депутатів від партій, які обрали на позачергових виборах до Верховної Ради, і 20 нардепів-мажоритарників.

За списками партій ЦВК зареєструвала:

  • Олега Устенка (Слуга народу);
  • Максима Саврасова (Європейська солідарність);
  • Руслана Князевича (Європейська солідарність);
  • Юлія Іоффе (Опозиційна платформа – За життя);
  • Рената Кузьміна – (Опозиційна платформа – За життя).

Читайте: Вибори до Верховної Ради: опубліковано офіційний список нардепів

З народних депутатів, яких обрали в одномандатних виборчих округах, зареєстрували:

  • Ларису Білозір (ОВО №15);
  • Дмитра Шпенова (ОВО №37);
  • Федора Христенка (ОВО №46);
  • Олександра Ковальова (ОВО №51);
  • Ігоря Герасименка (ОВО №62);
  • Володимира Арешонкова (ОВО №64);
  • Тетяну Грищенко (ОВО №66);
  • Валерія Лунченка (ОВО №71);
  • Олександра Пономарьова (ОВО №78);
  • Андрія Іванчука (ОВО №88);
  • Олеся Довгого (ОВО №102);
  • Олександра Сухова (ОВО №107);
  • Олега Кулініча (ОВО №147);
  • Віктора М’ялика (ОВО №155);
  • Миколу Задорожного (ОВО №162);
  • Олександра Фельдмана (ОВО №174);
  • Олександра Герегу (ОВО №192);
  • Олександр Скічко (ОВО №197);
  • Сергія Рудика (ОВО №198);
  • Антона Яценка (ОВО №200).

До слова, глава виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко вважає, що місцеві вибори можна провести після завершення децентралізації.

Джерело: ЦВК

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