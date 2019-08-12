У деклараціях чотирьох посадовців виявили ознаки декларування недостовірної інформації.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у декларації голови НБУ Якова Смолія ознаки декларування недостовірних відомостей.

Також недостовірна інформація міститься у деклараціях голови Більмацької районної Держадміністрації Артема Попова, екс-першого заступника голови Державного агентства рибного господарства Володимира Фалея та заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолія Корзуна.

Смолій вказав невірні дані щодо вартості частки трьох нежилих приміщень, доходу, нарахованого йому та дружині у вигляді процентів та не вказав відомості корпоративних прав дружини.

Попов надав недостовірні відомості щодо вартості придбаного авто та корпоративних прав його матері.

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У декларації Фалея немає інформації про фінансове зобов’язання перед банком.

Корзун вказав невірну ціну будинку у Києві та не повідомив про спадщину дружини.

Про зазначені правопорушення повідомили в НАБУ та Нацполіцію.

До слова, заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка вважає, що в роботу НАЗК потрібно внести кардинальні зміни.

Джерело: НАЗК