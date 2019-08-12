У Києві 12, 13 і 14 серпня обмежать рух через міст на Труханів острів.

На Парковому пішохідному мосту на Труханів острів на три дні обмежать рух через протиаварійні роботи.

Конструкцію зміцнюватимуть платами.

Відповідно обмеження руху триватиме:

з 23.00 12 серпня до 10.00 13 серпня;

з 23.00 13 серпня до 10.00 14 серпня;

з 23.00 14 серпня до 10.00 15 серпня буде частково обмежено прохід пішоходів і проїзд велосипедистів.

Читайте: Пішохідний міст на Труханів острів безпечний для пішоходів – КМДА

Комунанальники називають обмеження руху на три дні вимушеним через великий об’єм робіт.

Нагадаємо, раніше у Києві обвалилася частина пішохідного мосту на Труханів острів.

Джерело: Київавтодор