У Києві 12, 13 і 14 серпня обмежать рух через міст на Труханів острів.
На Парковому пішохідному мосту на Труханів острів на три дні обмежать рух через протиаварійні роботи.
Конструкцію зміцнюватимуть платами.
Відповідно обмеження руху триватиме:
- з 23.00 12 серпня до 10.00 13 серпня;
- з 23.00 13 серпня до 10.00 14 серпня;
- з 23.00 14 серпня до 10.00 15 серпня буде частково обмежено прохід пішоходів і проїзд велосипедистів.
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Комунанальники називають обмеження руху на три дні вимушеним через великий об’єм робіт.
Нагадаємо, раніше у Києві обвалилася частина пішохідного мосту на Труханів острів.
Джерело: Київавтодор
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