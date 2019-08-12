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Факти / Україна / Суспільство

У Києві обмежать рух через пішохідний міст на Труханів острів

У Києві 12, 13 і 14 серпня обмежать рух через міст на Труханів острів.

У Києві обмежать рух через пішохідний міст на Труханів острів

На Парковому пішохідному мосту на Труханів острів на три дні обмежать рух через протиаварійні роботи.

Конструкцію зміцнюватимуть платами.

Відповідно обмеження руху триватиме:

  • з 23.00 12 серпня до 10.00 13 серпня;
  • з 23.00 13 серпня до 10.00 14 серпня;
  • з 23.00 14 серпня до 10.00 15 серпня буде частково обмежено прохід пішоходів і проїзд велосипедистів.

Читайте: Пішохідний міст на Труханів острів безпечний для пішоходів – КМДА

Комунанальники називають обмеження руху на три дні вимушеним через великий об’єм робіт.

Нагадаємо, раніше у Києві обвалилася частина пішохідного мосту на Труханів острів.

Джерело: Київавтодор

Фото: Dreamstime

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