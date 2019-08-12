Президент України виступить зі зверненням під час відкриття першої сесії парламенту нового скликання.

На першому засіданні нової Верховної Ради президент України Володимир Зеленський виступить із посланням до парламенту.

Глава виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що це буде дуже важливе послання від президента.

– Не варто забувати, що у нас, згідно з регламентом, президент звертається під час відкриття першої сесії нового скликання Верховної Ради зі своїм стратегічним посланням.

Звичайно, це також буде частиною нашої програми як президентської сили, частиною великого документа або ряду документів, який буде присвячений програмним діям президента, нас і майбутнього уряду, – зазначив він.