PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Перше засідання Ради: послання Зеленського і план дій Слуги народу

Президент України виступить зі зверненням під час відкриття першої сесії парламенту нового скликання.

Перше засідання Ради: послання Зеленського і план дій Слуги народу

На першому засіданні нової Верховної Ради президент України Володимир Зеленський виступить із посланням до парламенту.

Глава виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що це буде дуже важливе послання від президента.

– Не варто забувати, що у нас, згідно з регламентом, президент звертається під час відкриття першої сесії нового скликання Верховної Ради зі своїм стратегічним посланням.

Звичайно, це також буде частиною нашої програми як президентської сили, частиною великого документа або ряду документів, який буде присвячений програмним діям президента, нас і майбутнього уряду, – зазначив він.

Читайте: Хто відкриє перше засідання нової Верховної Ради

З початком роботи нового парламенту буде презентовано план дій фракції Слуги народу.

Нагадаємо, перше пленарне засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться у четвер, 29 серпня.

Джерело: РБК-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Біньямін Нетаньягу відвідає Україну: яка причина приїзду прем’єр-міністра Ізраїля
Це війна кримінальних авторитетів з державою – Зеленський про видобуток бурштину
Зеленський вимагає звільнити керівників поліції і СБУ Житомирщини через бурштинові схеми
Слуга народу веде переговори з мажоритарниками – Корнієнко
Війна закінчиться, гривня буде стабільною: прогноз нумеролога для України на 5 років
Як Курбан-байрам святкують в Україні: київська мечеть зібрала 4 тис. вірян
Коли Рада збереться на перше засідання – дата
Зеленський призначив Кулешова начальником департаменту кібербезпеки СБУ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка