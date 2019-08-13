Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,16 грн за $1.
Нацбанк знову опустив курс гривні. Відповідно, долар і євро здорожчали.
Станом на 13 серпня американська валюта здорожчала на 7 копійок і становить 25,16 грн за $1.
Євро також піднявся у ціні на 7 копійок і зупинився на рівні 28,16 грн.
Читайте: Гривню чекає подальше ослаблення – аналітик дав прогноз по курсу долара в Україні
Курс валют від НБУ на 13.08:
- $100 – 2515, 8487 грн;
- €100 – 2816, 2410 грн;
- 100 польських злотих – 650, 7778 грн;
- 10 російських рублів – 3, 8452 грн.
Раніше Факти ICTV писали, яким буде курс гривні на кінець 2019 року.
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