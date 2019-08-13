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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здорожчали – курс валют на 13 серпня

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,16 грн за $1.

Гроші

Нацбанк знову опустив курс гривні. Відповідно, долар і євро здорожчали.

Станом на 13 серпня американська валюта здорожчала на 7 копійок і становить 25,16 грн за $1.

Євро також піднявся у ціні на 7 копійок і зупинився на рівні 28,16 грн.

Читайте: Гривню чекає подальше ослаблення – аналітик дав прогноз по курсу долара в Україні

Курс валют від НБУ на 13.08:

  • $100 – 2515, 8487 грн;
  • €100 – 2816, 2410 грн;
  • 100 польських злотих – 650, 7778 грн;
  • 10 російських рублів – 3, 8452 грн.

Раніше Факти ICTV писали, яким буде курс гривні на кінець 2019 року.

Джерело: НБУ

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