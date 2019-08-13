Лоукостер FlixBus планує здійснювати перевезення з Києва до Варшави, Вроцлава та Праги.

Автобусний перевізник FlixBus до 15 серпня знизить ціни на квитки з Києва до Варшави, Вроцлава та Праги до €5.

Придбати квитки на рейси за зниженною ціною можна буде до 12.00 15 серпня.

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До слова, рейси Київ-Варшава курсуватимуть щодня із зупинкою у Любліні.

Рейси Київ-Вроцлав курсуватимуть тричі на тиждень із зупинками у Житомирі, Рівному, Львові, Кракові та Катовіце.

Рейси Київ-Прага також курсуватимуть тричі на тиждень через Житомир, Рівне, Львів, Градець-Кралове.

Нагадаємо, автобусний лоукостер FlixBus вийшов на український ринок у червні 2019 року.

Джерело: Центр транспортних стратегій