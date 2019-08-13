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Факти / Україна

Під виглядом прекрасної незнайомки: спецслужби РФ вербували українських військових у соцмережах

Російські спецслужби вербувати українських військових за допомогою жіночих акаунтів у соцмережах.

Під виглядом прекрасної незнайомки: спецслужби РФ вербували українських військових у соцмережах

Військова контррозвідка СБУ зафіксувала спроби вербування військовослужбовців ЗСУ російськими спецслужбами та підконтрольними їм бойовиками на Донбасі.

Це робилося через соцмережі, де під виглядом представниць прекрасної статі встановлювали особисті контакти з українськими бійцями. Про це в СБУ повідомив один із військовослужбовців, який потрапив у таку ситуацію.

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Він розповів, що під час листування з так званою жінкою, вона намагалась отримати від офіцера інформацію військового та суспільно-політичного характеру. А потім запропонувала українцю здійснювати збір інформації в інтересах ФСБ за грошову винагороду з можливістю отримання виїзда до РФ та отримання там житла.

До речі, у Донецькій області вербували і готували дітей до бойових дій на окупованому Донбасі.

Джерело: СБУ

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