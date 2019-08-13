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Факти / Україна

Погода в Україні на 13 серпня (КАРТА)

13 серпня у багатьох областях України очікуються дощі і грози.

Погода

У Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях, а також на заході України пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град.

На решті території країни без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, можливі шквали до 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 14-19° тепла, на узбережжі морів дещо спекотніше – до 23°. Вдень повітря прогріється до 28-33° вище нуля.

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У Києві сьогодні без опадів.

Температура у столиці вночі – 17-19°, вдень потеплішає до 31-33°.

До слова, з 12 по 16 серпня в Україні очікується спекотна погода і дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

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