На Медового Спаса, 14 серпня, локальний циклон Zorro принесе грозові дощі на захід України, а також у Житомирську та Київську області.

Дощі та грози очікуються 14 серпня на заході та деяких областях на півночі України, на решті території суху погоду забезпечить східний антициклон Andrea, прогнозує синоптик Наталія Діденко.

За її словами, спекотно буде на півдні, сході та у центрі – до +30 +35.

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– На заході відчутно похолодає, протягом дня передбачається +19 +24 градуси, однак в Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях буде вище, +26 +29 градусів. Ослабне спека у північних областях України – там очікується +28 +32 градуси, – прогнозує синоптик.

Вона також розповіла про погоду в Києві на найближчі дні.

– На Маковія буде ще спекотно, але на пару градусів нижче, протягом дня близько +30 градусів. Істотний дощ малоймовірний. 15 серпня, у четвер, у Києві очікується суттєве зниження температури повітря – до +23 +24, – сказала Діденко.

Якою буде погода в Україні цього тижня – у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Наталія Діденко