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Факти / Україна

Україна оголосила дипломата з РФ персоною нон грата

На Львівщині контррозвідники СБУ викрили місцевого мешканця, який виконував завдання спецслужб і передавав їх російському розвіднику під дипломатичним прикриттям.

Україна оголосила дипломата з РФ персоною нон грата

Військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій був завербований спецслужбами Росії у 2014 році.

За завданням російських кураторів, він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи ЗСУ, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави.

Зібрану інформацію чоловік передавав російському розвіднику, який працював під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

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Затриманому повідомили про підозру в державній зраді. У МЗС оголосили дипломата-шпигуна персоною нон грата. Він уже залишив територію України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що екс-співробітника МВС викрили в роботі на ФСБ.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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