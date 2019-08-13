У розпал підготовки до школи Факти ICTV розбиралися, як зібрати дитину в 5 клас.

П’ятий клас – початок нового етапу в житті кожного школяра, адже замість звичної початкової школи тепер доведеться ходити в середню. Предметів стане більше, кожен з них буде вести новий вчитель, і до цього доведеться звикати. Проте старші класи – стрес не тільки для п’ятикласників, а й для їхніх батьків. У розпал підготовки до школи Факти ICTV розбиралися, як зібрати дитину в 5 клас.

Стандартний набір

Насправді батькам не варто особливо перейматися, адже у них уже є чотирирічний досвід підготовки дитини до школи – з 1 по 4 клас. Та й купівля необхідних речей у молодші класи особливо не відрізняється від старших. У списку обов’язкових покупок багато знайомих пунктів:

рюкзак;

спортивна форма та повсякденний одяг (шкільна форма з вересня 2019 року вже не обов’язкова);

взуття: сезонне, спортивне, змінне;

канцелярське приладдя: щоденник, зошити, ручки, олівці, фарби, обкладинки тощо (можливо, щось залишилося з 4 класу, і купувати все не доведеться).

Читайте: Що потрібно купити дитині в школу: список речей і канцелярії

Що нового у списку?

Але все ж таки деякі відмінності є:

У 5 класі з’явиться багато нових предметів: географія, природознавство, іноземна мова, література, інформатика тощо. Для всіх цих предметів потрібні зошити на 24/48 аркушів. Для контрольних робіт можна взяти на 18 аркушів. На математику обов’язково в клітинку, на українську мову – у лінійку. Для деяких предметів просять купувати спеціальні зошити, для географії – контурні карти та атлас. Для кращої організації навчання у пригоді стануть файли, папки, стікери, настільний календар, органайзери на стіл. Ці предмети не обов’язкові, але з ними школяру буде легше тримати все необхідне під рукою та налаштуватися на навчання. Збираючи дитину в 5 клас, не забудьте про циркуль, а також спеціальні лінійки (транспортири, трикутники). Варто додати до списку набір кольорового та звичайного білого паперу формату А4, альбом для малювання. У 5 класі дитині може знадобитися степлер і скоби до нього, клей-олівець, коректор.

В перші дні навчання вам повідомлять, що необхідно буде придбати додатково. Тож якщо є сумніви – купувати чи ні, краще відкласти це рішення на потім.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як обрати рюкзак для школи.