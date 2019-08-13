Президент Володимир Зеленський вийшов із бізнесу та передав свої автиви партнерам.

Президент України Володимир Зеленський передав свої частки у бізнесі партнерам – братам Сергію та Борису Шефірам та Тимуру Міндічу.

Першому помічнику президента Сергію Шефіру Зеленський передав свою частку у 8 компаніях.

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Шеф-редактору і автору Студії Квартал 95 Борису Шефіру перейшли частки у двох компаніях.

Тепер Володимир Зеленський залишився лише в одній юридичній особі – громадській організації Молодіжний центр Ліга сміху.











































































Зеленський вийшов з бізнесу: кому президент передав свої активи / 19 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський підписав указ, яким с простив отримання громадянства для іноземців, які захищали Україну на Донбасі, а також для росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

Джерело: Єдиний держреєстр