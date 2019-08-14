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Факти / Україна

Байден пообіцяв зробити Україну пріоритетом усього світу

Кандидат у президенти США Джозеф Байден вважає, що Україна повинна стати світовим пріоритетом.

Джозеф Байден

У разі своєї перемоги на виборах президента США Джозеф Байден обіцяє звертати багато уваги на Україну і зробити її пріоритетом міжнародної політики.

За словами Байдена, він би посилив можливість нашої країни захищатися, надавши додаткову допомогу у сфері безпеки.

Кандидат в президенти США також розширив би програму навчання ЗСУ.

– В економічній сфері я працював би над збільшенням західних прямих інвестицій і підтримував би енергетичну незалежність України від Росії, особливо якщо Північний потік-2 побудують цього року, що значно завадить доступу України до російського газу, – сказав Байден.

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Він додав, що така допомога була б можлива за умови дієвих антикорупційних реформ в Україні.

Кандидат в президенти США також сказав про те, що хотів би підтримати еволюцію “демократичної, єдиної, суверенної України” і продовжити тиск на РФ за її агресивні дії.

До слова, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Сполучені Штати готові постачати нашій країні більше ракетних комплексів Javelin.

Джерело: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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