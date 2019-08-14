Представники політичних сил, які пройшли в нову Верховну Раду, 14 серпня провели консультації щодо розміщення депутатів у залі та обіцяють повідомити результати наступного дня.

Координатор другої підгрупи підготовчої депутатської групи, майбутній народний депутат від партії Слуга народу Сергій Іонушас сказав, що найбільш дискусійним питанням було розміщення нардепів у залі засідань парламенту.

– З цього приводу ми вислухали думку апарату ВР, який запропонував певний варіант розсаджування. Були жваві дискусії, пов’язані з пропозиціями, які ми отримали під час роботи нашої групи. Домовилися, що протягом сьогоднішнього дня політичні сили проведуть додаткові консультації, і ми повернемося до цього питання завтра перед засіданням підготовчої депутатської групи, – уточнив він.

Іонушас зазначив, в цьому питанні немає якихось розбіжностей – зустріч пройшла конструктивно, з огляду на позиції всіх політичних сил.

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– Питання в тому, що деякі пропозиції є новими – ми отримали їх перед засіданням робочої групи, тому для їх вивчення потрібен час, – додав політик.

Нагадаємо, підготовча депутатська група повинна отримати пропозиції щодо персонального складу парламентських комітетів до 19 серпня.