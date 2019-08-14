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Факти / Україна / Політика

Найспірніше питання: в Раді дискусія щодо розміщення нардепів

Представники політичних сил, які пройшли в нову Верховну Раду, 14 серпня провели консультації щодо розміщення депутатів у залі та обіцяють повідомити результати наступного дня.

Верховна Рада депутатский портфель

Координатор другої підгрупи підготовчої депутатської групи, майбутній народний депутат від партії Слуга народу Сергій Іонушас сказав, що найбільш дискусійним питанням було розміщення нардепів у залі засідань парламенту.

– З цього приводу ми вислухали думку апарату ВР, який запропонував певний варіант розсаджування. Були жваві дискусії, пов’язані з пропозиціями, які ми отримали під час роботи нашої групи. Домовилися, що протягом сьогоднішнього дня політичні сили проведуть додаткові консультації, і ми повернемося до цього питання завтра перед засіданням підготовчої депутатської групи, – уточнив він.

Іонушас зазначив, в цьому питанні немає якихось розбіжностей – зустріч пройшла конструктивно, з огляду на позиції всіх політичних сил.

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– Питання в тому, що деякі пропозиції є новими – ми отримали їх перед засіданням робочої групи, тому для їх вивчення потрібен час, – додав політик.

Нагадаємо, підготовча депутатська група повинна отримати пропозиції щодо персонального складу парламентських комітетів до 19 серпня.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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