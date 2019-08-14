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Факти / Україна / Політика

Розподіл комітетів Ради: що пропонують партії

У партії Європейська солідарність запропонували керівників чотирьох комітетів Верховної Ради, керуючись пропорційним розподілом квот.

Верховна Рада

Європейська солідарність на пост керівника комітету з питань національної безпеки і оборони пропонує Михайла Забродського, комітету з питань європейської інтеграції – Іванну Климпуш-Цинцадзе.

На посаду керівника Регламентного комітету запропонували Олега Синютку, а комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю – Яну Зінкевич.

У свою чергу, Опозиційна платформа – За життя наполягатиме на отриманні посади віце-спікера та контролю над комітетами з питань свободи слова та з питань регламенту.

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Раніше партія Голос виступила проти квотного принципу в обранні керівників парламентських комітетів, наполягаючи на їх професіоналізмі.

– Наші фахівці здатні кваліфіковано керувати комітетами, в сфери ведення яких входять питання правосуддя, національної безпеки і оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини і реінтеграції окупованих територій, а також регламентним комітетом, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, підготовча депутатська група повинна отриматипропозиції щодо персонального складу парламентських комітетів до 19 серпня.

Фото: Getty Images

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