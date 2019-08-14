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Факти / Україна

Скажіть в якому пункті: Рабінович посперечався з Разумковим і Геращенко через мову

Під час засідання підготовчої групи народних депутатів відбулася суперечка через мову, якою повинні розмовляти представники партій.

Скажіть в якому пункті: Рабінович посперечався з Разумковим і Геращенко через мову

Під час засідання представник партії Слуга народу Дмитро Разумков і представник партії Європейська солідарність Ірина Геращенко посперечалися з представником Опозиційної платформи – За життя Вадимом Рабіновичем, який стверджував, що може розмовляти російською мовою.

Геращенко попросила Рабіновича розмовляти українською мовою. Він, в свою чергу, сказав, що в законі це не прописано.

Дивіться відео: Рабінович посперечався з Разумковим через українську мову

Дмитро Разумков втрутився і сказав, що в регламенті вказана мова, якою повинні спілкуватися нардепи. Тоді Рабинович попросив вказати відповідний пункт.

– Давайте потім, трохи пізніше, коли буде можливість, покажіть мені цей пункт, добре? Дякую вам дуже. Або апарат Верховної Ради попросимо, – сказав обраний нардеп.

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У статті 2 Регламенту Верховної Ради вказано, що мовою роботи парламенту, його органів і посадових осіб є державна мова.

Після суперечки Разумков звернувся до всіх народних депутатів і заявив, що буде змушений просити вимикати мікрофон тим, хто порушує Регламент.

До слова, перше засідання Верховної Ради IX скликання проведуть 29 серпня.

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