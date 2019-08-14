Концерн Укроборонпром та турецька компанія Baykar Defence разом працюють над виробництвом зброї та військової техніки, на сьогодні в роботі уже чотири проекти.

Спільне підприємство Укроборонпрому та турецької компанії Baykar Defence вже має в роботі чотири проекти з виробництва озброєння і військової техніки.

Про це розповів гендиректор концерну Укроборонпром Павло Букін. Як відомо, держпідприємство Укрспецекспорт, яке уклало угоду з турецькою стороною, входить до складу Укроборонпрому.

– Логіка співпраці наступна. У нас є якийсь вид озброєння, а у турецької сторони – багато напрацювань в електроніці. Ми беремо наш зразок, турецька сторона надає сучасні електронні системи. І ми створюємо новий продукт. У нас в роботі вже є чотири таких проекти, – розповів Букін.

За його словами, виробничі площі будуть розміщені в Туреччині, а перші проекти будуть реалізовуватися в сфері створення високоточної зброї.

– Створюючи спільне підприємство, ми бачимо конкретну перспективу в конкретних кейсах. Передусім, це протитанкові системи і кероване озброєння. Це будуть нові зразки спільного українсько-турецького виробництва, у цих продуктів буде велика конкурентна спроможність, – сказав гендиректор Укроборонпрому.

Перспектива співпраці в цьому проекті – забезпечення потреб Збройних сил України та Туреччини, а також експорт на ринки третіх країн.

– Це підприємство створюється саме для спільної розробки нових видів озброєння і військової техніки, постачання їх Збройним силам України та Туреччини, передусім, і на експорт. Це взагалі перше спільне підприємство Укроборонпрому з іноземними партнерами. Це повноцінна військова компанія з паритетною участю двох сторін, – пояснив Букін.

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Держкомпанія Укрспецекспорт, що входить до складу Укроборонпрому, і турецька Baykar Defence, яка є одним з провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Угода про це була підписана під час візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини.

Збільшення заробітків України на своїй військовій продукції не за горами. У Туреччині завершилася Міжнародна виставка військової техніки IDEF-2019, в якій взяла участь і наша країна.

Результати роботи української делегації можна вважати цілком успішними. Наприклад, держпідприємство Спецтехноекспорт парафувало контракт на постачання до Туреччини високоточних ракет Конус розробки київського КБ Луч.

Нагадаємо, команда президента Володимира Зеленського планує розробити закон, який регламентуватиме володіння зброєю в Україні.