У серпні на українців чекає додатковий вихідний – 26 серпня, бо День незалежності України 24 серпня випадає на суботу.

У серпні українці відзначають День незалежності України, який належить до державних свят. Тому вихідних у цьому місяці побільшає.

Відповідно, у серпні українці відпочиватимуть десять днів – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31 серпня.

Є також додатковий вихідний. Оскільки День незалежності 24 серпня припадає на суботу, то вихідний переноситься на понеділок 26 серпня.

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Також варто звернути увагу на те, що у державних установах передсвятковий день 23 серпня буде скорочений на одну годину.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як працюватимуть банки на День незалежності 2019.