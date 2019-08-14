Усім батькам школярів рано чи пізно доводиться писати пояснювальні записки. І, як показує практика, мало хто взагалі знає, у яких випадках і як правильно написати пояснювальну записку в школу. Факти ICTV готові прояснити усі нюанси.

Коли треба писати?

Батьків можуть попросити написати записку в школу у двох випадках:

Коли дитина пропустила уроки (з будь-якої причини).

Коли учень запізнився на заняття.

Важливо розуміти, що це не просто забаганка вчителів, яку можна проігнорувати (особливо у першому випадку). Адже навчальний заклад зобов’язаний повідомити про відсутність учня або учениці в Національну поліцію та у Службу в справах дітей, якщо вони не відвідують школу без пояснення причин.

Тож аби уникнути неприємних наслідків, повідомте класного керівника, якщо ваша дитина захворіла або не відвідує школу з поважних причин.

Чи може пояснювальна записка замінити довідку від лікаря?

Довідка від лікаря про хворобу та письмове пояснення батьків про причину відсутності дитини мають рівну юридичну силу – про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №684 від 2017 року.

При цьому пояснювальна записка від батьків у навчальних закладах прирівнюється до довідки лікаря у разі, якщо дитина пропустила не більше 10 днів. У іншому випадку навчальний заклад має повне право попросити довідку від лікаря.

Класні керівники з’ясовують причини пропусків уроків та збирають документи для звіту. Щомісяця вони подають дані про пропуски, які потім зберігаються в особистих справах учнів протягом навчального року.

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Як написати пояснювальну записку в школу?

У діловодстві існує декілька загальних правил, яких варто дотримуватися у написанні пояснювальної записки, зокрема і в школу:

Записка пишеться на папері формату А4 від руки або в електронному вигляді і потім роздруковується.

Текст треба писати від першої особи, дотримуючись послідовного викладу подій.

Записка обов’язково має відповідати нормам літературної мови.

Інформацію варто викладати стисло.

На початку пояснювальної записки йде “шапка”. У ній вказується прізвище та ініціали класного керівника дитини. Також треба написати прізвище, ім’я та по батькові у родовому відмінку того з батьків, хто складає документ. І заголовок документа – “Пояснювальна записка”.

Наприклад:

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