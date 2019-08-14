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Факти / Україна

Засідання Кабміну: уряд розглядає питання звільнення Кличка (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Кабінет міністрів проводить засідання, на якому одним з питань є звільнення голови КМДА Віталія Кличка.

Засідання Кабміну: уряд розглядає питання звільнення Кличка (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Прохання Офісу президента про внесення подання щодо звільнення голови Київської міської держадміністрації Віталія Кличка надійшло до Кабміну іще 24 липня.

Проте одразу його не розглянули через певні процедури, які мали провести відповідно до вимог чинного законодавства.

14 серпня відповідне питання нарешті опиниться на порядку денному Кабінету міністрів.

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що рішення про звільнення Кличка буде ухвалено.

Це пов’язано з тим, що всі голови обласних держадміністрацій мають скласти повноваження після обрання нового президента України.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко втратив контроль над містом.

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