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Факти / Україна / Політика

Збільшення штату в рази: що буде, якщо введуть візовий режим з РФ

У разі введення візового режиму з Росією МЗС України будуть потрібні додаткові ресурси для його реалізації.

Збільшення штату в рази: що буде, якщо введуть візовий режим з РФ

Україні доведеться в рази збільшувати штат дипломатів у консульських установах в Росії, якщо ухвалять рішення про введення візового режиму.

– Якщо таке завдання буде поставлено – ми його виконаємо, але для цього потрібен додатковий ресурс, – пояснив держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць.

За його словами, зараз у п’яти диппредставництвах України в РФ працюють не більше 80 осіб.

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– Класичними методами оформлення віз в іноземних установах ми точно не впораємося – нам в рази треба буде збільшувати штат нашого персоналу в консульських установах у Росії, – зазначив Заєць.

Нагадаємо, з початку так званого перемир’я на Донбасі загинуло вже шестеро військових.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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