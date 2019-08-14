Кабмін відмовився розглядати звільнення Кличка. Чому уряд підтримав мера Києва, які наслідки це матиме та хто переможе – у матеріалі Фактів ICTV.

Звільнення Кличка з посади голови КМДА, ініційоване Офісом президента, відтерміновується. Принаймні за складу цього Кабміну він залишиться у владі.

Чому Кличка вирішили звільнити?

Кличко обіймає одразу дві посади – мера Києва та голови Київської міської державної адіміністрації. Оскільки з посади мера його можуть звільнити тільки на підставі дострокових виборів, залишається місце очільника КМДА, на яке і претендують у ОПУ.

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Голова Офісу президента Андрій Богдан звинуватив мера Києва у тому, що той втратив контроль над містом, а замість нього це роблять “смотрящі”. Тому ОПУ ініціював звільнення Кличка з посади голови КМДА, відправивши на розгляд до Кабміну відповідне подання.

Втім, прем’єр-міністр два тижні перебував у відпустці, тому питання було на паузі. А 14 серпня напередодні чергового засідання уряду прес-секретар прем’єра повідомив, що звільнення голови КМДА розглядатись не буде:

– Погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Ухвалено рішення, що чинним складом уряду розглядатись воно не буде.

Позиція Гройсмана

Це перша публічна незгода Кабміну з ініціативою команди Зеленського. Раніше уряд або ухвалював подання президента, або відтерміновував їх, але не відмовлявся розглядати. На думку політолога Олександра Антонюка, мотиви прем’єра – спосіб залишитись у політичному просторі.

Втім, ніяких юридично-правових наслідків така дія не матиме, хоч працювати Гройсману на своїй посаді залишилось недовго. За прогнозами експерта, новий уряд буде сформовано вже 3-10 вересня. А підтримка Кличка обумовлена його західними зв’язками:

– Кличка підтримати модно, тому що його підтримали західні партнери. Високі рейтинги і популярність команди Зеленського – це не стала величина. Рано чи пізно вони будуть змінюватись.

Позиція Кличка

Кличко вже зазначив, що можливе звільнення буде оскаржувати.

– Я буду оскаржувати це рішення в судах. Я буду докладати зусилля для створення виконкому, буду звертатися до європейських партнерів, тих, хто допомагає Україні стати європейською країною, – зазначив мер міста в інтерв’ю одному з українських видань.

На підтвердження своїх слів одразу після заяв Богдана Кличко розмістив на своїй сторінці у Facebook фотографію з колишнім мером Нью-Йорка та особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Ефективність Кличка

Як мер Кличко виявився доволі ефективним – 47% своїх обіцянок він виконав, ще 23% перебувають на стадії виконання. Такий підрахунок провело видання Слово і діло, яке регулярно моніторить дотримання чиновниками своїх слів.

Останній грандіозний проект став для мера його ахіллесовою п’ятою – пішохідний міст, який з’єднує парки Хрещатий і Володимирська гірка. На його будівництво витратили 420 млн грн, але з ним регулярно трапляються курйози. Спочатку тріснула скляна підлога, причому декілька разів, згодом тріщина з’явилась на бетонній опорі. Через ймовірну розтрату під час будівництва НАБУ відкрило кримінальне провадження.

Втім, якщо з одним мостом не вийшло, то є ще “втомлений” Шулявський, який вже таки закрили на реконструкцію – старий повністю знесли, щоб побудувати “з нуля”. Відкрити його Кличко обіцяє до кінця 2019 року.

За Кличка розпочалась боротьба з незаконними МАФами та зовнішньою рекламою. Роботи ще багато. На місці щойно зруйнованих МАФів миттєво виростали нові, втім, певний результат ця історія мала.

Обіцяв він і навести лад на залізничному вокзалі, де туристів зустрічають роми, безхатьки та кишенькові злодії, які полюють на неуважних. До чиновника чимало питань – все ж таки управляти столицею не легко і проблеми виникають на кожному кроці.

Тактична перемога Кличка

Антонюк зазначає, що відмова Кабміну розглядати звільнення – це тактична перемога Кличка. Втім, не виключає, що спроби його зняти робитимуть і далі:

– Якщо команда Зеленського поставила собі за мету будь-якою ціною поставити свою людину в КМДА, то хто їм сьогодні за такої кількості депутатів і при повній владі буде заважати?

Він додає, що Кличко міг уникнути конфлікту, якби попередня команда ліквідувала свого часу посаду голови КМДА:

– Повинні були ліквідувати КМДА, змінити закон і надати Києву право на самоврядування, знявши всі питання. І довести до кінця децентралізацію, де з боку президента мав бути не голова КМДА або ОДА, а префект. Про це говорилось ще з 2014 року, а віз і далі там.

Голова КМДА отримає управління міським бюджетом, а це чималі кошти – лише у 2018 році місто отримало доходів на 57 млрд грн. Сім місяців 2019-го принесли вже 36 млрд грн. Окрім того, це ще й муніципальні активи, столичний ринок нерухомості.

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Експерт вважає, що неважливо, чиє прізвище буде на табличках дверей голови КМДА, оскільки ця людина не буде самостійною.

Віталій Кличко продовжує утримувати позиції у цьому спарингу. Питання в тому, як довго він протримається, адже нова команда сконцентровує в своїх руках все більше влади. А поки – до чергових виборів мера столиці залишається 16 місяців.

Лілія Ященко