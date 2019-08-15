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Факти / Україна

Кірсанов – вбивця! Коригувальника обстрілу Маріуполя облили зеленкою

Бойовика Валерія Кірсанова, який сьогодні вийшов на свободу, облили зеленкою і томатним соком.

Валерій Кірсанов

У Маріуполі в мікрорайоні Східний громадські активісти напали на Валерія Кірсанова, який коригував обстріл міста. Його облили томатним соком і зеленкою.

Бойовик вийшов на волю завдяки закону Савченко, хоча його засудили до дев’яти років ув’язнення.

В руках у деяких активістів були плакати з написами з написами Кірсанов вбивця і Східний пам’ятає.

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Місцеві жителі також кричали на бойовика і пропонували йому поїхати на цвинтар, де знаходяться могили убитих дітей.

До слова, підозрюваному у вбивстві Діани Хріненко обрали запобіжний захід.

Фото: Валерій Авер’янов

Відео: Валерій Авер’янов

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