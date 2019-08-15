PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 15 серпня (КАРТА)

15 серпня в Україні дощитиме лише на заході, на решті території сухо.

Погода

Сьогодні, 15 серпня, дощі з грозами накриють лише західну частину країни. Там вдень 19-22°.

На сході сухо, вдень термометри покажуть +32°, вночі прохолодніше – до +17° +19°.

У південних областях вдень 28-32°, вночі 17-20°.

У північній частині України вдень прогнозується 24-27°, вночі 16-18°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 15 серпня

У Києві 15 серпня вдень 24-26°, вночі 16-18°.

До речі, у Києві погода до кінця тижня буде змінюватися від спеки до різкого похолодання.

Джерело: Укргідрометцентр

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка