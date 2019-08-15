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Факти / Україна

Реінтеграція Донбасу: перші ініціативи мають напрацювати до 2020 року

Перший пакет президентських ініціатив щодо реінтеграції Донбасу мають напрацювати до початку 2020 року.

Реінтеграція Донбасу: перші ініціативи мають напрацювати до 2020 року

Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що Україні потрібно вирішити багато питань, пов’язаних з реінтеграцією Донбасу.

Саме тому вже зараз потрібно займатися напрацюванням правових засад реінтеграції окупованих територій Донбасу і Криму, аби мати відповідні ініціативи до 2020 року.

– Щоб уникнути хаосу, ми маємо врегулювати процеси повернення до нормального життя, – повідомив Рябошапка.

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Планується розробити стратегію реінтеграції окупованих територій і план дій, який регулярно переглядатимуть.

Крім того, робоча група підготує концепцію перехідного правосуддя, яке дозволить усунути порушення прав українців на окупованих територіях, відшкодувати збитки постраждалим і притягнути до відповідальності осіб за вчинені злочини.

З цією ж метою імплементують норми та принципи міжнародного гуманітарного та кримінального права.

До слова, на Донбасі виявили російську військову техніку, яка має захист від ядерного удару.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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