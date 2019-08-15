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Факти / Україна / Політика

Режисерами Ходи Гідності до Дня незалежності стали Бадоєв і Коляденко

Алан Бадоєв і Олена Коляденко стали режисерами Ходи Гідності до Дня незалежності, вранці пройшла перша репетиція.

Режисерами Ходи Гідності до Дня незалежності стали Бадоєв і Коляденко

Перша репетиція до урочистостей на День незалежності відбулася сьогодні вранці на авіаційному заводі Антонов у Києві.

Хода Гідності – це масштабний захід, в якому візьме участь гордість країни: представники різних військ, ветерани АТО, вчителі, спортсмени, медики, волонтери, дипломати, а також діти.

– День незалежності – це честь і пам’ять нашої країни. У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані,  – коментують режисери.

Вони запевняють, що головними героями свята стануть українці, які своїм талантом і працею творять історію нашої країни.

– Нам є, ким пишатися і з ким будувати наше спільне майбутнє. Ми хочемо це показати всій Україні, що у нас є, кому захистити наше майбутнє, – зазначають режисери.

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Режисерами Ходи Гідності до Дня незалежності стали Бадоєв і Коляденко / 6 фотографий

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Чи потрібен військовий парад на День незалежності?

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Нагадаємо, влада виділить 300 млн грн на премії військовослужбовцям замість проведення військового параду на День незалежності.

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