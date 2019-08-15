PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Спека і зливи на сході: якою буде погода у вихідні (КАРТА)

У вихідні, 17 і 18 серпня, схід України опиниться у зоні грозових дощів.

Погода

У суботу, 17 серпня, дощі з грозами прогнозують на сході, крайньому заході,  а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

На решті території України – сухо та сонячно.

Незважаючи на опади, спекотно у східних областях – до +29.

На півдні на два градуси менше, у центрі в середньому +25, на півночі та заході +23.

У Києві без опадів, вночі 12-14, а вдень 21-23 вище нуля.

Читайте: Погода на День незалежності 2019 в Україні (КАРТА)

У неділю, 18 серпня, схід буде знову у зоні грозових дощів. Зачепить вона частково і центр України.

На півдні температура повітря становитиме +28, на заході та сході +26, у центрі та на півночі – до +25.

У столиці без істотних опадів, вночі 12-14, вдень 23-25 градусів тепла.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.

Джерело: Укргідрометцентр

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка