У вихідні, 17 і 18 серпня, схід України опиниться у зоні грозових дощів.
У суботу, 17 серпня, дощі з грозами прогнозують на сході, крайньому заході, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
На решті території України – сухо та сонячно.
Незважаючи на опади, спекотно у східних областях – до +29.
На півдні на два градуси менше, у центрі в середньому +25, на півночі та заході +23.
У Києві без опадів, вночі 12-14, а вдень 21-23 вище нуля.
Читайте: Погода на День незалежності 2019 в Україні (КАРТА)
У неділю, 18 серпня, схід буде знову у зоні грозових дощів. Зачепить вона частково і центр України.
На півдні температура повітря становитиме +28, на заході та сході +26, у центрі та на півночі – до +25.
У столиці без істотних опадів, вночі 12-14, вдень 23-25 градусів тепла.
Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.