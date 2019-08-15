У вихідні, 17 і 18 серпня, схід України опиниться у зоні грозових дощів.

У суботу, 17 серпня, дощі з грозами прогнозують на сході, крайньому заході, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

На решті території України – сухо та сонячно.

Незважаючи на опади, спекотно у східних областях – до +29.

На півдні на два градуси менше, у центрі в середньому +25, на півночі та заході +23.

У Києві без опадів, вночі 12-14, а вдень 21-23 вище нуля.

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У неділю, 18 серпня, схід буде знову у зоні грозових дощів. Зачепить вона частково і центр України.

На півдні температура повітря становитиме +28, на заході та сході +26, у центрі та на півночі – до +25.

У столиці без істотних опадів, вночі 12-14, вдень 23-25 градусів тепла.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.