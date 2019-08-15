Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг знизила тариф на передачу електроенергії Укренерго вдвічі.

Новий тариф на послуги з передачі електроенергії почне діяти з 1 жовтня.

Відповідно до нього, за одну мегават-годину Укренерго отримуватиме 159,3 грн.

Також, враховуючи зазначене рішення, регулятором ухвалено рішення щодо схвалення проектів постанов НКРЕКП, згідно з якими з 01.10.2019 коригуються тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для операторів систем розподілу, – повідомили в НКРЕКП.

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Нагадаємо, раніше Укрметалургпром звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із закликом посприяти зниженню тарифу Укренерго.

Джерело: НКРЕКП