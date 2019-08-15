У 2021 році абітурієнти проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з чотирьох предметів.

В.о. директора УЦОЯО Валерій Бойко повідомив, що два тести з чотирьох будуть дворівневими.

Ними стануть завдання з української мови та математики.

Перспектива 2021-го року. Фактично зараз є бачення наступного: на відміну від 2020-го і поточного року випускники, які будуть завершувати здобуття повної загальної середньої освіти в 2021-му році, повинні будуть обов’язково пройти державну підсумкову атестацію не з трьох, а з чотирьох предметів, – сказав Валерій Бойко.

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Крім того, українська мова та математика будуть обов’язковими для всіх незалежно від типу навчального закладу. Для складання ще одного предмету можна буде обрати або історію України, або іноземну мову.

Четвертий предмет абітурієнт обиратиме з переліку на власний розсуд.

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Фото: УЦОЯО