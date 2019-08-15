У Житомирі через аварію під час нічного ремонту водомережі насосну станцію запустять пізніше, ніж зазначалося.
У Житомирі з ночі 15 серпня відсутнє водопостачання, яке повинні були відновити о 5 годині ранку.
Проте о 6.00 керівник КП Житомирводоканал Андрій Нікітін заявив, що через аварію під час ремонту, водоканал змушений був перенести запуск насосної станції на 8.00.
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Проте згодом Нікітін відредагував свій пост і запуск насосної станції перенесли на 10.00.
Раніше Факти ICTV писали, що очільником Житомирської обласної держадміністрації призначили Віталія Бунечка.
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