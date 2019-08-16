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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики 12 разів обстріляли українські позиції

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики 12 разів обстріляли українські позиції

Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід дев’ять разів та в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ три рази.

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– За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було.

Від початку поточної доби противник, загалом, дотримується режиму припинення вогню, – звітують військові.

До слова, на Донбасі виявили російську військову техніку, яка має захист від ядерного удару.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Міноборони

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