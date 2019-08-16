Збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід дев’ять разів та в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ три рази.

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– За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було. Від початку поточної доби противник, загалом, дотримується режиму припинення вогню, – звітують військові.

До слова, на Донбасі виявили російську військову техніку, яка має захист від ядерного удару.