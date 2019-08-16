В Одеській обласній раді та міській раді Ізмаїла слідчі ДБР проводять обшуки.

Через підозру у витраті не за призначенням бюджетних коштів, які були виділені на розвиток Ізмаїльського району, проводиться розслідування. В його рамках слідчі ДБР прийшли з обшуками до Одеської обласної ради та міської ради Ізмаїла.

З 2015 до 2019 року Одеська облрада виділяла кошти на ремонт дороги, будинку культури, дитячо-юнацької спортивної школи та інших будівель, проте будівельні роботи або не проводили зовсім, або вони виконувалися не в повному обсязі.

Також переможців тендеру на будівельні роботи визначали штучно.

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– Отримані бюджетні кошти в результаті перераховувались на рахунки компаній-нерезидентів України, що можуть бути пов’язані з керівництвом Одеської обласної ради, – йдеться у повідомленні.

Справу кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

До слова, щодо поліцейських, які могли знати про підготовку вбивства Віталія Олешка, відкрито кримінальне провадження.