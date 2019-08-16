Глава партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів про те, які найбільш складні теми чекають на політичну силу в новій Раді.

Найбільш складними і проблемними темами для Слуги народу у Верховній Раді IX скликання є земельне питання і швидке закінчення війни.

Ринок землі, звичайно, спірне питання. Його рішення, з одного боку, може знизити підтримку, але, думаю, нам вдасться вирішити його так, що це зіграє нам лише в плюс, – сказав Дмитро Разумков.

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Також лідер партії Слуга народу зауважив, що від політичної сили вимагатимуть швидкого закінчення війни.

Звичайно, від нас хотітимуть швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що закінчити швидко її не вдасться. І вирішує це зовсім не парламент. Це великий шлях, який повинна пройти вся країна, всі ми разом, – додав Разумков.

Раніше Дмитро Разумков заявив, що у новій Раді не буде недоторканних депутатів.

Фото: Слуга народу