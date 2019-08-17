До пожежі готель Токіо Стар не відрізнялася комфортними умовами для перебування.
Номери готелю Токіо Стар були розміром усього 4,8 м². В такому невеликому просторі важко поміститися навіть одній людині.
Проте, в нього змогли вмістити туалет, ванну і ліжко.
Однак навіть таку маленьку площу не тримали в чистоті. В одному з номерів Токіо Стара знайшли матрац з плямою крові, а на стіні – презерватив.
Номер 4,8 м² з кров’ю і презервативом, що прилип. Яким був Токіо Стар до пожежі / 3 фотографии
Дивіться: Перевірку не пустили, без вікон та екс-депо: жахливі деталі пожежі у Токіо Стар
Крім того, в душі була цвіль, на завісці – грибок, а рушник видали з діркою. У номерах також були відсутні вікна.
До слова, в Одеській області оголосили траур за загиблими у пожежі в готелі Токіо Стар.
Фото: Новий Канал
Відео: Новий Канал
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+