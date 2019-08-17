До пожежі готель Токіо Стар не відрізнялася комфортними умовами для перебування.

Номери готелю Токіо Стар були розміром усього 4,8 м². В такому невеликому просторі важко поміститися навіть одній людині.

Проте, в нього змогли вмістити туалет, ванну і ліжко.

Однак навіть таку маленьку площу не тримали в чистоті. В одному з номерів Токіо Стара знайшли матрац з плямою крові, а на стіні – презерватив.











Номер 4,8 м² з кров’ю і презервативом, що прилип. Яким був Токіо Стар до пожежі / 3 фотографии

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Крім того, в душі була цвіль, на завісці – грибок, а рушник видали з діркою. У номерах також були відсутні вікна.

До слова, в Одеській області оголосили траур за загиблими у пожежі в готелі Токіо Стар.

Фото: Новий Канал

Відео: Новий Канал