В Офісі президента заявили, що не змушуватимуть працівників бюджетної сфери брати участь в заходах до Дня незалежності.

Особам, які хочуть брати участь в урочистих заходах з нагоди Дня незалежності, Офіс президента надасть необхідну допомогу. Проте представників громадськості і працівників бюджетної сфери примусово не збиратимуть.

Мова йде про допомогу саме учасникам заходів, які вирішать представляти регіони країни.

– Значну частину запрошених буде відзначено нагородами. Водночас місцеві органи влади повинні зібрати інформацію щодо складу делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва, – йдеться у повідомленні.

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Планується, що у 2019 році у святкових заходах до Дня незалежності візьмуть участь не тільки українські військові, але й представники інших професій, які творять майбутнє України.

До слова, з нагоди Дня незалежності, більше 336 тис. жителів столиці отримають матеріальну допомогу.