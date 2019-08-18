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Факти / Україна

СБУ перевіряє діяльність кінотеатрів IMAX в Криму

Служба безпеки України зацікавилася діяльністю канадської кінокорпорації IMAX в окупованому Криму.

СБУ перевіряє діяльність кінотеатрів IMAX в Криму

СБУ перевіряє роботу роботою канадської кінокорпорації IMAX і інших західних представництв кіноіндустрії в окупованому Криму.

У відомстві зазначили, що у разі в разі наявності підстав, правоохоронці будуть вдаватися до правового реагування.

Читайте: У київському ТЦ продавали шкільні щоденники з картою без Криму

Також у МЗС Канади повідомили, що вони також знайомі з ситуацією і повідомлять про свою позицію найближчим часом.

Нагадаємо, у Ялті продовжує працювати кінотеатр Сатурн-IMAX, де показують іноземні фільми в форматі ІMAX, попри режим санкцій.

Фото: saturn-imax

Джерело: Крим. Реалії

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