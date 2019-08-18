Служба безпеки України зацікавилася діяльністю канадської кінокорпорації IMAX в окупованому Криму.
СБУ перевіряє роботу роботою канадської кінокорпорації IMAX і інших західних представництв кіноіндустрії в окупованому Криму.
У відомстві зазначили, що у разі в разі наявності підстав, правоохоронці будуть вдаватися до правового реагування.
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Також у МЗС Канади повідомили, що вони також знайомі з ситуацією і повідомлять про свою позицію найближчим часом.
Нагадаємо, у Ялті продовжує працювати кінотеатр Сатурн-IMAX, де показують іноземні фільми в форматі ІMAX, попри режим санкцій.
Фото: saturn-imax
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