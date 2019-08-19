У Хмельницьку взяли під варту блогера, який знімав на відео свої знущання над ветераном АТО.

Скандального блогера Артура Сороченка, який знущався над ветераном АТО у Хмельницьку, взяли під варту до 1 жовтня.

Як запобіжний захід Хмельницький міськрайонний суд обрав блогеру тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 40 140 грн.

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26 липня під Житомиром Артур Сороченко побив ветерана АТО. Блогер зробив це через слова про те, що Росія воює проти України. Сам постраждалий після інциденту в поліцію не звернувся, але правоохоронцям вдалося його відшукати після поширення відео у ЗМІ.

Під час засідання суду Сороченко визнав свою провину й вибачився перед всіма військовими.

Нагадаємо, поліція затримала Сороченка у Миколаєві 17 серпня.