Глава Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Глава Держкіно України Пилип Іллєнко подав у відставку.

Про це він повідомив у відеозверненні.

— Сьогодні я написав прем’єр-міністру України заяву про звільнення за власним бажанням. Це дозволить вже новому уряду найближчим часом провести відповідний відкритий конкурс і призначити нового керівника, – заявив Іллєнко.

Також він зазначив, що найближчим часом планує відпочити, але не прощається, адже пов’язує свою діяльність виключно з українським національним кінематографом.

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Пилип Іллєнко очолював Держкіно з 6 серпня 2014 року.

Нагадаємо, HBO купила права на показ українського фільму.