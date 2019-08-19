PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Інцидент із Сарою Нетаньяху прокоментував Офіс Зеленського

В Офісі президента України заявили, що дружина прем’єра Ізраїлю Сара Нетаньяху не хотіла проявити якусь неповагу до України, викинувши хліб-сіль під час зустрічі в аеропорту.

Сара Нетаньяху

Подібні незначні казуси не можуть нівелювати важливість візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, наголосили в ОП.

– Це було зроблено ненавмисно і в жодному разі не є проявом неповаги до України, – сказали в Офісі президента Володимира Зеленського.

Читайте: ЗВТ, інновації та візи: чим закінчилася зустріч Нетаньягу та Зеленського

Раніше повідомлялося, що дружина прем’єр-міністра Ізраїлю Сара Нетаньяху в рамках візиту в Україну потрапила в неприємну ситуацію під час вітання в аеропорту – вона кинула український коровай на землю.

Фото: Israel Lechaim

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зустріч Нетаньягу та Зеленського: як підписані угоди допоможуть Україні
ЗВТ, інновації та візи: чим закінчилася зустріч Нетаньягу та Зеленського
Сара Нетаньягу кинула український коровай на землю
Вперше за 20 років: прем’єр-міністр Ізраїлю прилетів до України і зустрінеться із Зеленським
Перший візит за 20 років: навіщо до Києва прилітає очільник уряду Ізраїлю Нетаньягу
Наркобарона-втікача екстрадували в Ізраїль
Участь у заходах до Дня незалежності є добровільною – Офіс президента
Зеленський проведе переговори з прем’єром Ізраїлю 19 серпня
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка