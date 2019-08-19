В Офісі президента України заявили, що дружина прем’єра Ізраїлю Сара Нетаньяху не хотіла проявити якусь неповагу до України, викинувши хліб-сіль під час зустрічі в аеропорту.
Подібні незначні казуси не можуть нівелювати важливість візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, наголосили в ОП.
– Це було зроблено ненавмисно і в жодному разі не є проявом неповаги до України, – сказали в Офісі президента Володимира Зеленського.
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Раніше повідомлялося, що дружина прем’єр-міністра Ізраїлю Сара Нетаньяху в рамках візиту в Україну потрапила в неприємну ситуацію під час вітання в аеропорту – вона кинула український коровай на землю.
Фото: Israel Lechaim
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