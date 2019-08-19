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Факти / Україна

Погода в Україні на 19 серпня (КАРТА)

Сьогодні в Україні буде хмарна погода, але без опадів.

Погода

Лише у східних областях України 19 серпня можливі короткочасні дощі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься у межах 10-15° тепла, вдень варто очікувати справжньої літньої спеки – до 26-31° вище нуля.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 19 серпня

У Києві сьогодні опадів не очікується.

Температура у столиці вночі – 13-15°, вдень повітря прогріється до 27-29° тепла.

До слова, погода на День незалежності буде переважно сухою і сонячною.

Джерело: Гідрометцентр

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