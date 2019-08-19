Народний депутат від Слуги народу виступає за обрання ректорів ВНЗ шляхом відкритих конкурсів.

Депутат від партії Слуга народу Сергій Бабак відзначає, що потрібно визначитися з поняттям, хто такий ректор вищого навчального закладу і які функції він виконує.

На його думку, потрібно ввести відкритий конкурс на посаду ректора.

Це болюче питання, і його потрібно вирішувати. Я за відкриті конкурси, більше схиляюся до цього. Для мене трішки дивно, коли колектив обирає собі ректора, – сказав Сергій Бабак.

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Сергій Бабак також додав, що вища освіта в Україні потребує реформування.

Зокрема, в контракті ректора повинні бути прописані показники, які він мусить виконати. Якщо йому це не вдасться, то потрібно проводити новий конкурс.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що МОН може змінити умови вступу на бюджет.

Фото: Сергій Бабак