Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав інцидент з дружиною Сарою Нетаньяху в аеропорту Бориспіль способом привернути увагу.

Біньямін Нетаньяху заявив у відеозверненні, що ця подія з хлібом привернула увагу ЗМІ до його візиту в Україну.

Він запевнив, що його дружина Сара Нетаньяху не мала наміру проявляти неповагу до України, більш того – вона спеціально вибрала одяг жовто-блакитних відтінків.

– Вона вийшла з літака в одязі жовто-блакитного кольору саме з поваги до України. Якщо це потрібно, щоб звернули увагу на візит, який приносить договір про зону вільної торгівлі, представництво України в Єрусалимі, нехай так і буде. Схоже, ми винайшли спосіб привернути увагу. Продовжимо, – пожартував прем’єр Ізраїлю.

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Раніше повідомлялося, що дружина прем’єр-міністра Ізраїлю Сара Нетаньяху в рамках візиту в Україну потрапила в неприємну ситуацію під час вітання в аеропорту – вона кинула український коровай на землю.

Джерело: Benjamin Netanyahu