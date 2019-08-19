Версія про підпал готелю Токіо Стар для приховування вбивства не підтвердилася.

Наразі основною версією пожежі у готелі Токіо Стар є загоряння щитка у пральні. Версія про підпал з метою приховування вбивства не підтвердилася.

В рамках розслідування проводиться перевірка низки осіб, проте затримали тільки Вадима Чорного.

– У цій справі затримано одну особу – власника готелю. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 270 КК України, сьогодні йому повинні обрати запобіжний захід, – йдеться у повідомленні.

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За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило тяжкі наслідки, передбачено покарання у вигляді ув’язнення на термін від трьох до восьми років.

До слова, вдалося встановити особи шести загиблих під час пожежі у готелі Токіо Стар.